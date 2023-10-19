الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلا برفح فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

ارتقى 8 شهداء بينما سقط عدد من المصابين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في رفح يضم عائلات نزحت من شمال غزة، حسبما أفادت قناة "فلسطين اليوم"، ووسائل إعلام أخرى.

وذكرت القناة: "انتشال 8 شهداء من بينهم أطفال وعشرات الإصابات إثر استهداف منزل لعائلة بريكة في مدينة رفح بغزة".

وأضافت: "طائرات الاحتلال تستهدف منزلا يعود لعائلة حسونة في تل السلطان غرب مدينة رفح وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".

 

 

وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن عددًا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلا برفح يضم عائلات نزحت من شمال غزة.

إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي في اليوم الـ12

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء الأربعاء، أن هناك أكثر من 3478 شهيدا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت أن هناك نقصا حادا بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

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وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب إبادة جماعية فى مستشفى المعمدانى

ومساء الثلاثاء، استشهد 471 شخصا بينهم أطفال وأصيب 314 آخرون بجروح وصفت حالة 28 منهم بالحرجة جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني، وأثارت إدانات واحتجاجات دولية وعربية حول العالم، في وقت يتواصل العدوان على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 12 يوما أدى إلى استشهاد 3478 شهيدا وإصابة أكثر من 12 ألف جريح.

ويواصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، والتي طالت بالأساس المناطق المأهولة.

ووسط القصف الكثيف، دعا جيش الاحتلال سكان مدينة غزة على التحرك جنوبا الأربعاء، قائلا في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في "المواصي" الواقعة على بعد 28 كيلومترا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني، وفق وكالة "سما" الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلى حرب غزة 8 شهداء قصف الاحتلال منزل برفح

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