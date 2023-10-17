الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب إبادة جماعية فى مستشفى المعمدانى

الدكتورة مي الكيلة
الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني، والذي أسفر عن ارتقاء 300 شهيد، هو إبادة جماعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن قصف المستشفيات بات هدفًا رئيسيًا للاحتلال، بينما المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان، مؤكدة أن القطاع الصحي في غزة على حافة الانهيار والخدمات على وشك النفاد.

300 شهيد جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 300 شهيد جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، فضلًا عن مئات الضحايا تحت الأنقاض بحاجة للإنقاذ، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت "الصحة"، أعلنت مساء الثلاثاء عن أن عدد الشهداء ارتفع إلى نحو 3.000 شخص في قطاع غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر الجاري، فيما وصلت الإصابات إلى 12500 شخص.

الدفاع المدنى الفلسطينى: نعانى من نقص المعدات لانتشال الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض

يذكر أن  محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، قال أمس إن إسرائيل إلى الآن تستهدف المنازل والمدنيين في منطقة الشجاعية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الممنهج مستمر، وتستمر عمليات ترويع المواطنين، كما أنه لا يوجد حديث عن توقف إطلاق النار، مردفًا: "نريد دعم طواقم الدفاع المدني بالمعدات والآلات التي تساعد في انتشال الشهداء والضحايا والمفقودين".

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