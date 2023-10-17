الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع المدنى الفلسطينى: نعانى من نقص المعدات لانتشال الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض

محمود بصل المتحدث
محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن إسرائيل إلى الآن تستهدف المنازل والمدنيين في منطقة الشجاعية، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن القصف الممنهج مستمر، وتستمر عمليات ترويع المواطنين، كما أنه لا يوجد حديث عن توقف إطلاق النار، مردفا: "نريد دعم طواقم الدفاع المدني بالمعدات والآلات التي تساعد في انتشال الشهداء والضحايا والمفقودين".

آلاف العائلات قتل أبناؤها وعشرات العائلات مسحت بالكامل في غزة  

ولفت إلى أن آلاف المنازل سويت بالأرض، آلاف العائلات قتل أبناؤها، وعشرات العائلات مسحت بالكامل.

وأوضح أن الوضع كارثي في غزة، لا كهرباء لا ماء لا اتصالات، مردفا: "الوضع صعب جدًا، ونترقب انقطاع غزة عن العالم في أي وقت وهو ما يمنح الاحتلال الأريحية لارتكاب مزيد من الجرائم والإبادة الجماعية".

وختم بأن طواقم الدفاع المدني تعمل بالإمكانيات المتاحة، لكنه تم استهداف مركز دفاع مدني صباح الإثنين، وهو عبارة عن مركز مرمم، وله حصانة يجب أن تُحترم.

إسرائيل الشجاعية القاهرة الإخبارية غزة انتشال الشهداء

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