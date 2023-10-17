"القاهرة الإخبارية": 25 شهيدًا فى قصف للاحتلال على منازل برفح الفلسطينية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قصف إسرائيلي كثيف لمختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في قصف عنيف لمنازل مدنية في خان يونس.

الاحتلال يواصل قصف المدارس ومراكز الإيواء

وقالت القناة إنه يوجد 25 شـهيدًا في قصف إسرائيلي لمنازل مدنيين في رفح، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدارس ومراكز الإيواء في غزة.

ونوهت بأن هناك ترديًا شديدًا في الأوضاع الإنسانية في غزة، مع دمار شامل للمرافق في غزة، وعدم توافر مياه صالحة للشرب، والمنظومة الصحية في غزة تعجز أمام الحجم الهائل للإصابات.