الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. زوارق وطيران الاحتلال تستهدف شاطئ خان يونس ومخيم جباليا

قصف غزة
قصف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ولبنانية، صباح اليوم الخميس، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفت شاطئ خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف طائراته الحربية لمربع سكني في شارع الهوجا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، بوصول 5 شهداء و12 جريحًا إلى المستشفى الإندونيسي بعد استهداف عدد من المنازل في منطقة شارع الهوجا بمعسكر جباليا.

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وكان استشهد أمس الأربعاء 53 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، في قصف لطيران الاحتلال استهدف منازل وبنايات في مخيم جباليا وفي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن أطقمها انتشلت الجثامين من ركام منازل في جباليا، حيث تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ومن بين الشهداء طبيب وأسرته.

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وجددت مستشفيات قطاع غزة مناشداتها للمجتمع الدولي، خاصة مع قرب نفاذ معظم ما يتعلق بعملها من أدوية ومستلزمات طبية، مما يشكل خطورة كبيرة على حياة الجرحى والمرضى.

تكثيف الغارات عقب زيارة بايدن

وفي الساعات الأولى من اليوم الخميس، كثف الطيران الحربي للاحتلال غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، والتي طالت بالأساس المناطق المأهولة، وجاءت الغارات العنيفة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية، استهدفت صباح اليوم منزلا في منطقة غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة العشرات في حصيلة أولية.

واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة بريكة غربي المدينة، وهرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا يعود لعائلة حسونة غربي مدينة رفح، مخلفة عددا من الضحايا بين شهيد وجريح، وأضرار جسيمة في المنازل المحيطة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

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