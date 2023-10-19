الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المبعوث الأممى: غزة بحاجة لـ100 شاحنة مساعدات يوميًا

شاحنة مساعدات مصرية
شاحنة مساعدات مصرية لغزة

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، عبر شبكة سي إن إن أوروبا، أن قطاع غزة بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية قدّرها بمئة شاحنة في اليوم، داعيا إلى ضمان أمنها.

وبعد ساعات من إعلان إسرائيل السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة التي تفرض عليه حصارا محكما، قال جريفيث: "علينا أن نبدأ بعدد كبير من الشاحنات، يجب أن نصل إلى مئة شاحنة في اليوم، تلك كانت حالة برنامج المساعدات لغزة من قبل".

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور إسرائيل أن بلاده تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن".

وأفاد جريفيث بإجراء محادثات "في غاية التفصيل مع الأطراف" لتحديد سبل دخول المساعدات وتوزيعها.

وشدد جريفيث على أنه "يجب أن نحصل على ضمانة بأنه يمكننا التدخل على نطاق واسع كل يوم بصورة عازمة ومتكررة وموثوقة"، مؤكدا أنه سيكون بعدها بإمكان موظفي الأمم المتحدة الموجودين في قطاع غزة بمن فيهم 14 ألف موظف في الأونروا توزيع المساعدات.

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