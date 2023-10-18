الاحتلال يقصف مدرسة لإيواء النازحين فى خان يونس (صور)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محيط مدرسة عبد العزيز غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين جميعهم من الأطفال.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة تأوي النازحين بالقرب من مستشفى ناصر في مدينة خان يونس ووقوع شهداء وجرحى.

وأكد مدراء وممثلو المستشفيات الحكومية والأهلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تمسكهم بأداء رسالتهم الصحية والإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، على الرغم من كافة التهديدات والتحذيرات التي تصلهم.

أطباء غزة: جميع مستشفيات قطاع غزة وصلتها رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإخلاء

ولفت المدراء إلى أن جميع مستشفيات قطاع غزة وصلتها رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإخلاء، مؤكدين أن هذا الأمر بالإضافة إلى كونه مخالفا لجميع الأعراف والقوانين الدولية، فهو من الناحية العملياتية لا يمكن تنفيذه.

وأوضحوا أن تعمد إرسال رسائل تهديد بشكل متكرر للمرافق الصحية، يعني أن الاحتلال الإسرائيلي متعطش لسفك المزيد من الدماء وإيقاع المزيد من المجازر والضحايا.