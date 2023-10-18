الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سكرتير عام حزب الغد: نرفض تصفية القضية الفلسطينية.. واستمرار العمليات العسكرية يهدد بتوسيع رقعة الصراع

 إسماعيل محمد إسماعيل
 إسماعيل محمد إسماعيل

أدان إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مؤكدا أن محاولات الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال، وآخرها القصف على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، تعد جرائم حرب وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشددا على أنه يتعارض مع ما جاء بالمادة 18 من اتفاقية جنيف الدولية، والتي نصت على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

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 الأمن القومي المصري «خط أحمر»

وأكد سكرتير عام حزب الغد في بيان له اليوم، على تضامن الشعب المصري، مع الموقف الرسمي المصري الذي عبرت عنه القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، لا نقبل المساس به ولا بالسيادة المصرية على كامل أراضيها، ومنها شبه جزيرة سيناء.

 

وشدد "إسماعيل" على تضامنه ودعمه الكامل لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد فيها رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وأن استمرار العمليات العسكرية في غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة، وفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، وهو ما أكده الرئيس خلال كلمته اليوم.

وأوضح أن هناك ثوابت مصرية أولها الرفض التام لأي تعدٍ على السيادة المصرية وثانيها عدم تصفية القضية الفلسطينية بأي وسيلة، ووصف الموقف بالخطير وهو وصف له دلالاته وأسبابه التي من شأنها أن تجعل مصر تتخذ ما تراه مناسبا من تدابير احترازية لحفظ أمنها القومي، مؤكدا على أن فكرة تهجير الفلسطينيين تعني القضاء على القضية الفلسطينية.

سكرتير عام حزب الغد الاحتلال الصهيونى قطاع غزة الإبادة الجماعية قوات الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني

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