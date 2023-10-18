الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يدعم غزة بـ"علم فلسطين" على حساباته الرسمية

عمرو دياب
عمرو دياب

دعم النجم عمرو دياب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، من خلال تغيير الصورة الشخصية لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، ووضع علم فلسطين.

عمرو دياب يعلن تضامنه مع شعب غزة

ووضع دياب صورة علم فلسطين تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين، خاصة قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمة وحشية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تهجيره من أرضه.

اتحاد النقابات يشيد بموقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وفى سياق متصل، دعم جميع الكيانات النقابية في مصر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة  الأعراف والمواثيق الحقيقية.

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وختم البيان: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة"، كما أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا أيضًا يؤكد ذلك".

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