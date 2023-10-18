اتحاد نقابات المهن الفنية: جاهزون لحشد الملايين لدعم الوطن والقضية الفلسطينية

ثمن الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وقال الاتحاد، في بيان، إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

سنستجيب لدعوة الرئيس بالاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين

وتابع: “استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع ٣٠ يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا، نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه، ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية".