الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تأييد شعبى لموقف الرئيس السيسى فى جامعات مصر (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من عدة جامعات مصرية تنتفض إعلانًا منها لتأييد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ⁧‫ ومواقفه الشجاعة من القضية الفلسطينية، وإعلان رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء، معتبرًا إياه مرفوضًا رفضًا تامًا.

واستنكر الطلاب وأساتذة الجامعات ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية خاصة عقب قصف مستشفى المعمداني أمس، والذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين الفلسطينيين.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

جامعات مصرية تنتفض تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية تهجير غزة سيناء

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