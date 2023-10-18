وقفة لطلاب "طب قصر العينى" تأييدًا لموقف الرئيس السيسى من "تهجير سكان غزة"

نظّم طلاب كلية طب قصر العيني وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني إعلانًا منهم لتأييدهم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن فيها رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء، معتبرًا إياها مرفوضة رفضًا تامًا.

واستنكر الطلاب وأساتذة الجامعة ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة عقب قصف مستشفى المعمداني أمس والذي أسفر عن مئات الضحايا، رافعين أعلام مصر وفلسطين.

الرئيس السيسي يعلن حالة حداد لمدة ثلاثة أيام

وكان الرئيس السيسي قد أعلن، منذ قليل، عن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.