وقفة احتجاجية لطلاب جامعة المنصورة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال

نظم المئات من طلاب جامعة المنصورة تظاهرات ووقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وردد الطلاب المشاركون في التظاهرة داخل الحرم الجامعي هتافات لدعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها، "بالروح بالدم.. نفديكَ يا أقصى"، كما رفعوا أعلام فلسطين، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين بقطاع غزة.



حيث تجمع المئات من طلاب الجامعة فى مظاهرة حاشدة انطلقت من امام كلية التجارة وطافت ارجاء الجامعة منددين بما يفعله الكيان الصهيونى بالاشقاء الفلسطينيين.

و أكد الطلاب على ان موقف الرئيس السيسى ودعمه للقضية الفلسطينية سذكره التاريخ لانه موقف يعبر عن دولة قوية لها وزنها على الساحه الدولية مطالبين الرئيس بالا يدخر جهدا كما عاهدوه لدعم الفلسطنيين.

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 179من قروض مشروعات شباب الخريجين



وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 179من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2023 وذلك بإجمالى 760 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.



وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 22 شاب وفتاه ( 14 من الذكور -8 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 119.5 مليون جنيه استفاد منها 13156شاب وفتاة ( 6255ذكور - 6901 أناث) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة المنصورة

تظاهر الطلاب

تظاهر الطلاب

تظاهر الطلاب

تظاهر الطلاب