محافظ الدقهلية يوجه بالتعامل الفوري لشفط مياه الأمطار

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية وبالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد "مختار" أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

جدير بالذكر أنه تعرضت عدد من المراكز والمدن مساء اليوم بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة بينما كانت تجمعات الأمطار بكثافة بمركز ومدينة الجمالية وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بنطاق مركز الجمالية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة ونواب رئيس المركز وحسام الصادي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز.

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