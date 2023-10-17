الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع أسرة " طلاب من أجل مصر" ووزارة الصحة وبعض مؤسسات المجتمع المدني، والتى بدأت من يوم السبت الماضى وتستمر لمدة أسبوع، وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.

نظمت حملة التبرع بالدم بريادة دكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدي مساعد منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر، وتنظيم أحمد العشري، مدير عام إدارة رعاية الطلاب، محمد حسين مجاهد، مقرر أسرة طلاب من اجل مصر، محمد الزمر نائب رئيس اتحاد الجامعة.

رئيس جامعة المنصورة: الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
 

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أكدت على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكد حرص جامعة المنصورة على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الاسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية، وقد خصصت الجامعة ثلاث نقاط للتبرع بالدم: أمام بوابة الجامعة الرئيسية، أمام بوابة القرية الأولمبية، أمام بوابة توشكى ووجه التحية والتقدير لطلاب جامعة المنصورة لإحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية وتضامنهم مع اشقائنا الفلسطنيين.

حمله للتبرع بالدم

حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
حمله للتبرع بالدم
الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

مواد متعلقة

جمعية "السنابل الخيرية" تنظم حملة للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين

مؤسسة "صناع الحياة" تبدأ حملتها لجمع التبرعات بالدم لدعم الفلسطينيين

"إكسترا نيوز": مؤسسة حورس تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

المصريون يتسابقون للتبرع بالدم لأهالى غزة (صور)

سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية للساحة الدولية

العميد محمد عبدالمنعم: الجنود المصريون صعدوا ساتر بارليف بأظافرهم حتى ينتقلوا إلى أرض سيناء

المستشار أمير يعقوب: «الإخوان» هاجمت القضاة فى العريش بـ«رصاص مُحرم دوليًا»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

الإعدام لمسن هتك عرض 4 قاصرات في كفر الشيخ

حسام المندوه يقدم طعنين على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟