رئيس جامعة المنصورة يبحث تطور منظومة الحجز الإلكترونى للعيادات الخارجية للمستشفيات

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، اجتماعًا بمديرى المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمتابعة التشغيل التجريبى للمنظومة، وتطور أعداد الحجز الالكترونى لتذاكر الكشف للعيادات الخارجية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم مستشار رئيس الجامعة الهندسى وعميد كلية الهندسة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الانترنت يأتى فى اطار التحول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.



أظهرت المنظومة مردود ايجابى من المواطنين فى محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا فى التخفيف عن المرضى وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية.



وأكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفائتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة والتى تأتى فى إطار جهود الجامعة والقطاع الطبى لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات مؤكدا أنه سيتم التحول الكامل لحجز كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024.

وأضاف الدكتور الشعراوي كمال أنه سيتم تطوير منظومة حجز تذاكر العيادات الخارجية والتعاون مع شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لمتابعة وتطوير التطبيق، لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز الكشف الطبى.

واستعرض الدكتور محمد مطر مدير وحدة التحليل الإحصائي بمركز القياس والتقويم بالجامعة تقريرًا حول استطلاع آراء المرضى عن كيفية معرفة استخدام منظومة الحجز الالكترونى للعيادات ونسبة رضائهم عنها وكذلك أهم المميزات والمشكلات المطلوب حلها مؤكدا أن التقرير أظهر أن نسبة كبيرة من المرضى أكدت رضاهم عن المنظومة ومميزاتها فى تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد والبحث عن تذكرة للكشف مع وجود آراء لتطوير منظومة الحجز.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع