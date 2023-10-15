محافظ الدقهلية يتفقد مولات ومحلات للتأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، عدد من المولات والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، وتزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



تفاصيل الجولة



وشملت جولة محافظ الدقهلية تفقد السلع والمواد الغذائية بمول كارفور ومول فتح الله بنطاق مدينة المنصوره وقام بالاطلاع علي كافة الاسعار للسلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع الي 30% ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة.

وأشار إلى مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة علي مدار ال 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 الي 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ).

وأكد أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

ووجه وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات.

كما وجه بالتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ووجه وكيل وزارة التموين ورئيس حي غرب وحي شرق المنصورة بسرعة الانتهاء من تجهيز المعارض الدائمة بنطاق شارع الجيش وشارع عبدالسلام عارف، واستمرار العمل بالشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة.