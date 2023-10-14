صحة الدقهلية: بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن "الصحة العالمية"

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء عقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بها لشرح تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (AWaRe Classification) وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة، والسكان لشئون الطب الوقائي.

تناولت الاجتماعات شرح الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه الالتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات.

وتعقد الاجتماعات بالمستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف، مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد الدمرداش، مدير إدارة المعامل.

ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات لتغطية جميع المستشفيات على مدار شهر أكتوبر 2023.

جانب من الاجتماع