الدقهلية: خطط متكاملة للاستفادة اقتصاديا من قش الأرز ومواجهة تلوث الهواء

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن هناك تعاون كبير مع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفي إطار الجهود المستمرة للتصدى لظاهرة حرق قش الارز والتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بنطاق المحافظة.

حيث كلف «مختار»، طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بمرافقة الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة هدي الشوادفي مساعد الدكتوره وزيرة البيئة في جولتهم الميدانية بعدد من مراكز الدقهلية لمتابعة سير العمل بمنظومة جمع قش الارز والمتبقيات الزراعية.



وأوضح، أن الجولة شملت المرور علي منظومة جمع المتبقيات الزراعية وقش الارز بمراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين مشيرا ان الامور تسير علي طبيعتها بكافة محاور المنظومة بنطاق المحافظة..



وفي هذا الصدد، قال مختار إن هناك جهودا مكثفة للجنة الرئيسية للمرور والمتابعة للتصدي لعمليات حرق قش الأرز وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضاف "مختار" أن هناك خطط متكامله للاستفادة اقتصاديا من قش الارز ومواجهة نوبات تلوث الهواء موسم 2023 حفاظا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

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