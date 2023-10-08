الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين جراء حريق في أحد المحال التجارية بالمنصورة

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بمحل ماكينات تصوير وطابعات بشارع كلية آداب بمدينة المنصورة قبل امتداده لباقي أجزاء العقار، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق بسيطة واختناق.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بوجود حريق بأحد محلات ماكينات التصوير  بشارع كلية الآداب بالمنصورة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ.

وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار وأسفر عن إصابة كلا من أحمد محمد عبد الخالق، 35 عامًا، محمد رضا سعيد، 24 عامًا، بحروق بسيطة واختناق نتيجة تصاعد الأدخنة من الحريق وجرى نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

قوات الحماية المدنية محافظة الدقهلية السيطرة علي حريق مدينه المنصوره مستشفى الطوارئ الجامعى

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