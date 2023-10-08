الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للمجلس القومي للمرأة

اللقاء
اللقاء

أكد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس القومي للمرأة من خلال الجهاز التنفيذي لتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لنجاح المبادرات التثقيفية لدى طلاب وتلاميذ المدارس.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بوفد المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة أمينة شلبي مقررة فرع المجلس القومي بالدقهلية وأعضاء المجلس كلا من الدكتورة نهاد كمال الدين والدكتورة أماني غبور والدكتورة سلوي حسن منسقي مبادرة "بلدنا ٠٠٠٠أمانه" لطلاب وتلاميذ المدارس وبحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وسهام سرور رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية التعليم بالدقهلية وتم خلال اللقاء إطلاق "مبادرة بلدنا ٠٠٠٠أمانة حكاية وطن ٠٠٠بين الرؤية والإنجاز " لطلاب وتلاميذ المدارس.

ومن جانبها أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن هناك عدة مبادرات تثقيفية وتوعوية تشمل مبادرة "بلدنا ٠٠٠٠أمانة"  بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهه المجتمع ودور المشروعات القومية  الكبرى ومبادرة ( انتبه ) للفضاء الإلكترونى بكل  تحديات وتوضيح الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية والابتزاز والتحرش الالكترونى، ومبادرة "يحكى أن" للحديث عن الشخصيات المصرية التاريخية المؤثرة في المجتمع.

وأكد "مختار" على ضرورة الإعداد الجيد والمتميز لبرنامج وخطة العمل بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية وإشراف ومتابعة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

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محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية أيمن مختار

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