41 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 41 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت إحياء ومراكز ومدن المنصورة وطلخا وبلقاس وميت غمر وميت سلسيل ومنية النصر، حيث تم المرور على 75 مخبزًا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته المواصفات وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

تكثيف الحملات التموينية

كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تجميع دقيق بقيمة ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر امتناع عن البيع ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر عدم مطابقة المواصفات.

كما تم تحرير إنذارات لعدم نظافة أدوات العجين وتم التحفظ على 500 علبة سجائر و30 طن أرز شعير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين أن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن "16528" أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا حتى الساعة "2" ظهرًا.