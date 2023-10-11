محافظ الدقهلية يكرم طلاب "آداب دمياط" في ختام برنامج التدريب العملي

كرَّم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، طلاب كلية آداب جامعة دمياط قسم نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط في ختام برنامج التدريب العملي المتكامل لهم بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

واستقبل "مختار"، الطلاب بمكتبه بديوان عام المحافظة وسلّمهم شهادات التكريم وشهادات ختام الدورة التدريبية التي شاركوا فيها بنجاح.

وقال المحافظ: "دعمي الكامل لأبنائي الطلاب في جميع الجامعات لتلقي التدريبات العملية في جميع التخصصات المتاحة داخل أجهزة المحافظة لكسب المهارات والخبرات في مجال العمل التنفيذي على أرض الواقع من خلال المعايشة اليومية داخل مواقع العمل".

وأكد مختار، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدًا في تعليم وتدريب طلاب الجامعات لنقل الخبرات الإدارية والفنية والمهنية لهم من خلال المتخصصين في الإدارات والأقسام كافة.

دورة تدريبية للطلاب

وفي وقتٍ سابق، كلَّف المحافظ، الدكتورة أميرة يوسف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، بتنفيذ دورة تدريبية لطلاب كلية الآداب جامعة دمياط لمدة شهر كامل على كل الأجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى والتغيرات المكانية وغيرها.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز معلومات شبكات المرافق، أن الطلاب تلقوا برنامجًا تدريبًا متكاملًا لمدة 4 أسابيع بمركز معلومات شبكات المرافق، وذلك في إطار التعاون العلمي ما بين قسم الجغرافيا كلية الاداب جامعة دمياط، ومركز معلومات شبكات مرافق بديوان عام محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي قد تضمن التدريب العملى على أحدث الأجهزة في مجال كشف المرافق والرفع المساحي مثل أجهزة GPS وجهاز التوتال ستيشين وجهاز الجيورادار كذلك سوف وايضا شمل البرنامج التدريبي كورس مكثف للعمل علي تطبيقات برنامج arc gis فى إنتاج خرائط البنية التحتية مما ساهم فى اكتساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تؤهلهم لسوق العمل وربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملى الميدانى.