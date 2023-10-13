169 محضرًا والمرور على 378 منشأة في حملة تفتيشية بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي بمحافظة الدقهلية، حملات تفتيشية على 378 منشأة تبيّن أن 45 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير 169 محضرًا

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 169 محضرًا وسحب 78 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1292 كيلو من أغذية متنوعة و236 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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