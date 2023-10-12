محافظ الدقهلية: 1000 معدة نظافة متنوعة مستعدة جاهزة بالمحافظة

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد جلال، مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

1000 معدة بالوحدات المحلية في الدقهلية

وصرح المحافظ بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهى كالتالي: (217 سيارة 5 أطنان قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه- 74 سيارة 10 أطنان قلاب ماركة مرسيدس وإيفكو وميتسوبيشي وفورد- 36 سيارة 20 أطنان قلاب مرسيدس- 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب- 48 مكبس سعة 6 أمتار و16 مترًا و20 مترًا مكعبًا ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي- 47 سيارة كسح سعة 10 أمتار ماركة مرسيدس ومان- 45 مقطورة كسح سعة 4 أمتار- 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني- عدد 1 ونش 40 طنًا وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير- عدد 2 حفار ماركة دوسان- عدد 17 مكنسية لكنس الأتربة ماركة بردسون- عدد 30 سيارة إصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه- عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات- عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير).

وأوضح مختار أنه تم شراء معدات جديدة خلال الـ4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها، بالإضافة إلى صيانة كل معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية تحتل دائمًا مراكز متقدمة في الاستعداد التام والجاهزية الكاملة، لمجابهة أي أزمات أو كوارث طبيعية بفضل قوتها البشرية، وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها، منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات.

مراجعة الحالة الفنية لكل المعدات وصيانة فورية لها

ووجه مختار بمراجعة الحالة الفنية لكل المعدات والصيانة الكاملة والفورية لكل المعدات، التي تحتاج إلى صيانة وتكهين المعدات التي خرجت عن الخدمة، وتوفير زي موحد لكل السائقين والعالمين المشاركين في الاصطفاف ونظافة السيارات من الداخل والخارج.

وأكد المحافظ أن ما حدث من تطوير للمعدات وشراء معدات جديدة بكل أنواعها طفرة غير مسبوقة بالدقهلية، ووضعنا خطة مسبقة لمجابهة أي أزمات أو كوارث من خلال الاصطفاف المستمر لكل المعدات، واختبار هذه المعدات من خلال نماذج محاكاة ومشاركتها في تدريبات واختبارات قوات الدفاع الشعبي والعسكري عمليات صقر.

كما أكد "المحافظ" على أن إدارة أي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق على أسس فنية وعلمية مدروسة، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسبًا لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله.

ووجه مختار خالص شكره وتقديره لجميع العالمين بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي على التنظيم الجيد والاستعداد الكامل لهذا الاصطفاف، معربًا عن فخره واعتزازه بجميع المشاركين في الاصطفاف والعالمين بأجهزة المحافظة المختصين بمواجهة الأزمات والكوارث.

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