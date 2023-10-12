وفد من "الصحة" يتفقد الوحدات الصحية بالدقهلية (صور)

زارت د.سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، يرافقها د.محمد عبدالله، رئيس الادارة المركزية والدكتور أحمد عبد الغني، مدير عام الرعاية الأساسية بالوزارة محافظة الدقهلية وكان في استقبالهم د.شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الاساسية والدكتور يوسف الزيني، مدير إدارة دكرنس الصحية.

وتفقدت سعاد خلال الزيارة وحدة طب الأسرة بقرية ناصر (إنشاء جديد) ومتابعة الأداء والأعمال بكل من الاستقبال ومكتب التطعيمات والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم ونادي الأسرة وأثنت على التزام العاملين.

ثم توجهت إلى إدارة التدريب لحضور ختام أعمال الدورة التدريبية لشباب أطباء التكليف على حزمة البرامج الفنية والإدارية، بحضور د.محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس وقامت بتسليم الشهادات على 60 طبيب متدرب.

على هامش الدورة، قامت رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة بتكريم د.تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية وصابرين حسين بادارة الرعاية الأساسية علي مجهوداتهم خلال الفترة السابقة.

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