الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من "الصحة" يتفقد الوحدات الصحية بالدقهلية (صور)

جريدة الدستور

زارت د.سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، يرافقها د.محمد عبدالله، رئيس الادارة المركزية والدكتور أحمد عبد الغني، مدير عام الرعاية الأساسية بالوزارة محافظة الدقهلية وكان في استقبالهم د.شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الاساسية والدكتور يوسف الزيني، مدير إدارة دكرنس الصحية.

وتفقدت سعاد خلال الزيارة وحدة طب الأسرة بقرية ناصر (إنشاء جديد) ومتابعة الأداء والأعمال بكل من الاستقبال ومكتب التطعيمات والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم ونادي الأسرة وأثنت على التزام العاملين.

ثم توجهت إلى إدارة التدريب لحضور ختام أعمال الدورة التدريبية لشباب أطباء التكليف على حزمة البرامج الفنية والإدارية،  بحضور د.محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس وقامت بتسليم الشهادات على 60 طبيب متدرب.

على هامش الدورة، قامت رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة بتكريم د.تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية وصابرين حسين بادارة الرعاية الأساسية علي مجهوداتهم خلال الفترة السابقة.

IMG-20231012-WA0146
IMG-20231012-WA0146
IMG-20231012-WA0145
IMG-20231012-WA0145
IMG-20231012-WA0144
IMG-20231012-WA0144
محافظة الدقهلية قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وزارة الصحة بالدقهلية مدير إدارة دكرنس الصحية وحدة طب الاسرة بقرية ناصر

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: 1000 معدة نظافة متنوعة مستعدة جاهزة بالمحافظة

الدقهلية: خطط متكاملة للاستفادة اقتصاديا من قش الأرز ومواجهة تلوث الهواء

مصرع شخص وإشعال النيران بمنزلين فى مشاجرة بالدقهلية

محافظ الدقهلية: الأتوبيس النهرى يهدف لتوفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين

إصابة شخصين جراء حريق في أحد المحال التجارية بالمنصورة

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الأنشطة الطلابية المتنوعة بحرم الجامعة

55 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الاكثر تأثيرا مرجعيا عن عام 2022‎‎

بينهم 6 أطفال.. إصابة 8 أشخاص عقرهم كلب مسعور بالدقهلية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

رفضت منحه أموالاً.. قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته بحدائق القبة

جهودنا مستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلى.. "رويترز" تستعرض رسائل الرئيس السيسى

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى وضعت العالم أمام مسئولياته فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

علي سعدة

احتفال تخرج.. واستعراض قوة

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل