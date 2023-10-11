الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإشعال النيران بمنزلين في مشاجرة بالدقهلية

جثه
جثه

لقي مواطن مصرعه بمحافظة الدقهلية، إثر مشاجرة بين طرفين بقرية بساط كريم الدين مركز شربين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمنزلي الطرفين بعدما قام كل طرف باشعال النيران في منزل الآخر.

تم نقل جثة المتوفي الي مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتم التحفظ علي طرفي المشاجرة بقسم شرطة شربين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بساط كريم الدين دائرة المركز ووجود متوفي بجانب اشتعال النيران بمنزلي طرفي المشاجرة 
 

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الي مكان البلاغ وجري السيطرة على الحريق بمنزلي طرفي المشاجرة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول «محمد يوسف فوده، وأحمد يوسف فوده، ومصباح عماشة» طرف ثاني «عبدالله السيد أحمد ونجله خالد» وأسفرت المشاجرة عن وفاة المدعو « محمد يوسف أحمد فوده» 30 عامًا وشهرته «الدبشة» وجري نقل جثته الي مشرحة مستشفى شربين المركزي  تحت تصرف النيابة العامة.
 

وتبين إشعال النيران بمنزلي الطرفين وتم اخماد الحريق بمعرفة الحماية المدينة، وجرى التحفظ على أطراف المشاجرة  بقسم شرطة شربين وتعيين حراسة لمتابعة الحالة الأمنية بالقرية 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

محافظة الدقهلية قرية بساط كريم الدين مركز شربين قوات الحماية المدنية مصرع شخص

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