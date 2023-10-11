«صحة الدقهلية»: إدارة العلاج الحر داهمت 465 منشأة طبية خاصة خلال سبتمبر الماضى

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر،خلال سبتمبر الماضى، في تعقب منشآت طبية مخالفة بجميع أنحاء المحافظة بهدف التصدي للمخالفات.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر نجح فى التفتيش خلال الشهر الماضى على 465 منشأة طبية، تشمل 239 عيادة خاصة و47 مستشفى وعيادة تخصصية، فضلًا عن 123 مركزا طبيا ومعملًا، بينها 39 مركزاُ ومعملًا دون ترخيص.

وأشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 130، فيما تم رصد 6 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 67 إنذارًا واستصدار قرارات إغلاق لنحو 39 منشأة مخالفة وإعادة فتح 24 أخرى.

وأعرب “فؤاد” عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية لجهوده المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.



27 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات أسنان خلال سبتمبر



أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1194 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 6000 مواطن

كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 13قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، فضلًا عن توزيع أطباء من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

بدوره، أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 27699 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها طلخا المركزى والجمالية، فضلأ عن إصلاح وحدات الناصرة وام الرزق ومستشفى المنزلة،مشيرا إلى أنه تم تركيب عيادتي أسنان كاملتين بكفر الترعة الجديد وكفر الشناوي ضمن البرنامج الرئاسي “حياة كريمة”.