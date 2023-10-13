الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على اللجان للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية (صور)

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهدت الساعات الأخيرة، إقبالًا كبيرًا من الأطباء للمشاركة في انتخابات النقابة الفرعية بالدقهلية، والمقامة بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى تزايد الاقبال من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء قبل غلق باب التصويت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

يذكر أن 21 ألفا و500 طبيب و2500 طبيب لهم حق التصويت باللجنة الفرعية والتي تضم 6  لجان باشراف قضائي باللجنة العامة برئاسة المستشار دكتور محمد صلاح، رئيس النيابة الإدارية، وعضوية المستشار سامح فايد والمستشار اشرف الحلوجي.

ويتنافس بالنقابة العامة 9 مرشحين لمقعد النقيب و21  مرشح فوق السن  و21 مرشح تحت السن و3 مرشحين من شرق الدلتا و5 مرشحين من النقابة الفرعية و7  مرشحين فوق السن و7  مرشحين تحت السن بالنقابة  الفرعية.  

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية بالدقهلية علي مقعد النقيب كلًا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
انتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء بالدقهلية الدقهلية استاد المنصورة الرياضى المنصورة

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