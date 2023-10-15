الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

643 ألف مستفيد من حملة "100 يوم صحة" بالدقهلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 643 ألف و500 مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح مكين، أنه تم فحص 272 ألفًا و983 مواطنًا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى فحص 300 ألف و585 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلًا عن 10467 سيدة من خلال مبادرة "صحة الأم والجنين".

و أضاف أنه تم الكشف 28 ألفًا و359 طفلًا ضمن مبادرة "السمعيات"، علاوة على 31 ألفًا و770 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

مبادرة "100 يوم صحة"

وأشار الدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية أنَّ خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كل الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر  إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر" وتم مدها لـ 100 يوم اخرى، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية 100يوم صحة الدقهلية وزارة الصحة المبادرة الرئاسية

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