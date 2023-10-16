محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم المادي للشباب لإقامة مشروعاتهم

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعًا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز والموافقة علي تمويل مشروعات جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

مختار: السيسي يولي تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم أهمية كبيرة

وأكد "مختار" أن الرئيس السيسي يولي تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم أهمية كبيرة ووجه بتوفير الدعم المادي لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال قروض ميسرة ودعم المنتجات والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المصرية.

وأوضح "المحافظ" أن إجمالي المبالغ المنصرفة للشباب منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن بلغت 119 مليون جنيه بإجمالي عدد مشروعات 12 الف و200 مشروع لعدد 13 الف و200 من الشباب من الجنسين.

وأشار "مختار" إلى أن إجمالي عدد مشروعات الشراكة منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن بلغ 588 مشروعا بإجمالي 22 مليون جنيه تقريبا تم صرفها لعدد 1،600 من الشباب.

كما أشار "المحافظ" إلى أن إجمالي عدد المشروعات الفردية 1،434 مشروع بإجمالي مبلغ 96،700 مليون جنيه تقريبا تم صرفهم لعدد 11،536 من الشباب من الجنسين.

كما أوضح أن إجمالي عدد الإناث المستفيدين بقروض شباب الخريجين بلغ 7000 بينما إجمالي عدد الذكور بلغ 6،200 وهذا يدل علي حرص الدولة علي تمكين المرأة.

وأيضًا أشار "المحافظ" إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة للشباب من الجنسين منذ 4 سنوات وحتي الآن بلغ 40 مليون جنيه بإجمالي عدد مشروعات 1،800 مشروع تقريبًا لعدد 1،975 من الشباب من الجنسين.

وقال "مختار" يتم تمويل العديد من المشروعات للشباب مثل المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والزراعية وشراء التروسيكلات وإقامة أكشاك تقدم مشروبات وأطعمة وهي كالاتي ( المشروعات الإنتاجية بلغت 2،612 مشروع بإجمالي مبلغ 20 مليون و400 الف جنيه تقريبا - المشروعات التجارية بلغت 8،801 مشروع بإجمالي مبلغ 75 مليون جنيه تقريبا - المشروعات الخدمية بلغت 1،399 مشروع بإجمالي مبلغ 15 مليون جنيه تقريبا - المشروعات الزراعية مثل الصوب الزراعية بلغت 175 مشروع بإجمالي مبلغ 860 الف جنيه - شراء تروسيكلات بلغ 113 تروسيكل بإجمالي مبلغ 676 الف جنيه - إقامة الأكشاك بلغت 34 كشك بإجمالي مبلغ 240 الف جنيه ).

وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من صرف قروض لشباب الخريجين هو خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتشجيع الشباب علي العمل الحر، لان فكرة العمل الحر تعمل علي زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني من خلال القضاء علي البطاله