الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: تلافي الملاحظات الفنية للمعدات التي تحتاج إلى صيانة خلال 24 ساعة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.
جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

ووجه " مختار " لمدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة تلافي كافة الملاحظات الفنية للمعدات التي تحتاج الي صيانة خلال 24 ساعه والتأكد من جاهزيتها لمجابهة الازمات والكوارث، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور علي هذه المعدات مرة أخري والتأكد من تلافي هذه الملاحظات.
 

1000 معدة متنوعة

 

وأوضح المحافظ: لدينا ما يقرب من 1000 معدة متنوعة موزعين علي جميع الوحدات المحلية علي أتم الاستعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) 
وقال " مختار " لقد بلغت القيمة الاجمالية للمعدات التي تم شراؤها خلال ال 4 سنوات الماضية 1/2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.
وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية تحتل دائمًا مراكز متقدمه في الاستعداد التام والجاهزية الكاملة لمجابهة أي أزمات او كوارث طبيعة بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات.
 

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الاستعداد للازمات أجهزة المحافظة

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