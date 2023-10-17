الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي للتأكد من انتظام العمل

جانب من المرور
جانب من المرور

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بالمرور على مستشفى أجا المركزي للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والمرور على المركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة أجا. 
 وأوضح "مختار" أنه قد تم تشكيل لجنة من خلال التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية للمرور على كافة الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أكمل وجه في كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.
 وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من المرور على المستشفيات هو الوقوف على الحالة الإنشائية لها وكذا مستوى الخدمات الطبية المقدمة  للمواطنين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف على احتياج المستشفيات أدوات وقوة بشرية لضمان استمرار العمل.
 كما أشار " مختار " إلى أن الهدف من المرور علي المراكز التكنولوجية هو التأكد من سير العمل بها وتأدية الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه سواء إصدار التراخيص البناء أو الهدم أو حل مشاكل المواطنين في كافة القطاعات.
 وكلف " المحافظ " وكيل وزارة الصحه بالدقهلية الدكتور شريف مكين بسرعة الانتهاء من جميع قوائم الانتظار وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات داخل المستشفي لخدمة المرضي.
 وقرر " مختار" إحالة كافة السلبيات الناتجة عن أعمال اللجنة بمستشفي أجا المركزي الي التحقيق وسرعة تلافيها من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

Screenshot_20231017-213855
Screenshot_20231017-213855
IMG-20231017-WA0053
IMG-20231017-WA0053
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مستشفى أجا المركزي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السيسى: قصف مستشفى المعمدانى انتهاك صارخ للقانون الدولى

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى