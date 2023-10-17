نائب محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي للتأكد من انتظام العمل

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بالمرور على مستشفى أجا المركزي للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والمرور على المركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة أجا.

وأوضح "مختار" أنه قد تم تشكيل لجنة من خلال التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية للمرور على كافة الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أكمل وجه في كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من المرور على المستشفيات هو الوقوف على الحالة الإنشائية لها وكذا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف على احتياج المستشفيات أدوات وقوة بشرية لضمان استمرار العمل.

كما أشار " مختار " إلى أن الهدف من المرور علي المراكز التكنولوجية هو التأكد من سير العمل بها وتأدية الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه سواء إصدار التراخيص البناء أو الهدم أو حل مشاكل المواطنين في كافة القطاعات.

وكلف " المحافظ " وكيل وزارة الصحه بالدقهلية الدكتور شريف مكين بسرعة الانتهاء من جميع قوائم الانتظار وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات داخل المستشفي لخدمة المرضي.

وقرر " مختار" إحالة كافة السلبيات الناتجة عن أعمال اللجنة بمستشفي أجا المركزي الي التحقيق وسرعة تلافيها من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

Screenshot_20231017-213855