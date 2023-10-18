مواطن من قنا: الرئيس السيسى أول الداعمين للقضية الفلسطينية

قال أحمد عبدالسلام، أحد أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن مصرهي الدولة الوحيدة التي دائمًا ما تقف مع الشعب الفلسطيني، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالسلام، في حديثه لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، قائلًا: "رئيسنا هو فخر العرب الحقيقي"، مؤكدًا أن مصر، حكومة وشعبًا، تقف مع مطالب الشعب الفلسطيني، وترفض المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر عبدالسلام، في تصريحاته، أن القضية الفلسطينية هي قضية وجود للعالم العربي والإسلامي جميعًا، موضحًا أن الشعب المصرى جميعه يقف خلف القيادة المصرية، وزعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع قرارات الحكومة المصرية.

مجزرة المستشفى المعمداني لا يقبل بها أي مواطن أو أي دين

وأشار عبدالسلام إلى أن مجزرة المستشفى المعمداني، التي ارتكتبها دولة الاحتلال، لا يقبل بها أي مواطن أو أي دين، قائلًا: "جميعها محاولات من إسرائيل لزعزعة استقرار المنطقة العربية خاصة الدولة المصرية، من خلال محاولات تهجير الفلسطينيين لسيناء، وهو أمر لم يقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأردف عبدالسلام أن موقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية العرب جميعها، يعتبر هو الموقف الأبرز والأهم في المنطقة العربية، وهذا يدل على أن مصر يحكمها زعيم عربي حقيقي يفخر به المصريون، وسنقف خلفه في جميع القرارات المصيرية.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة دموية خلال الساعات الأخيرة، من خلال قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 800 شخص.