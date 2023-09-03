عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن ‬قضية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهى‭ ‬حق‭ ‬إنسانى‭ ‬ودستورى‭ ‬راسخ،‭ ‬وأحد‭ ‬ركائز‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتقوى‭ ‬جدار‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬والاصطفاف‭ ‬الوطني‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأضاف فى كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير، ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه مع‭ ‬الإيمان‭ ‬الكامل‭ ‬بأهمية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام،‭ ‬وحق‭ ‬إنسانى‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حرية‭ ‬بدون‭ ‬مسئولية، مؤكدا أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬أخلاقية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وقانونية‭ ‬ووطنية،‭ ‬لحرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬والوطن‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

معايير حرية الرأي والتعبير

وأكد توفيق أن‭ ‬الحوار‭ ‬الوطنى‭ ‬فى‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬لكافة‭ ‬الأطياف‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬الوطنية‭ ‬للحديث‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والشواغل‭ ‬الوطنية‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء،‭ ‬بهدف‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬مستقبل‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬المصريين،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬اختلفت‭ ‬الآراء‭ ‬والتوجهات‭ ‬السياسية‭ ‬والفكرية،‭ ‬إيماناً‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬يتسع‭ ‬للجميع،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسى‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬لكلمة‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬المصريين‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

خطوط حمراء

وتابع: "ومن‭ ‬الثابت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حرية‭ ‬مطلقة،‭ ‬تستبيح‭ ‬الثوابت‭ ‬والقيم،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬للأمن‭ ‬القومي،‭ ‬أو‭ ‬تمس‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬لذلك‭ ‬عند‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬وقيمية‭ ‬ووطنية،‭ ‬وضوابط‭ ‬لحرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أولاً:‬ أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والقيم‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والشخصية‭ ‬المصرية،‭ ‬وما‭ ‬يحتفظ‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬وأصول‭ ‬وعادات‭ ‬وتقاليد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثانياً: ‬ يواجه‭ ‬المجتمع‭ ‬تحديات‭ ‬خطيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬فى‭ ‬غزو‭ ‬ثقافي،‭ ‬ومحاولات‭ ‬تصدير‭ ‬ثقافات‭ ‬وسلوكيات‭ ‬غريبة‭ ‬وشاذة‭ ‬ولا‭ ‬تعرفها‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬لذلك‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬ثوابت‭ ‬وقيم‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتعاليم‭ ‬الأديان‭ ‬السماوية‭ ‬الراسخة،‭ ‬وأن‭ ‬عدم‭ ‬الأخذ‭ ‬بهذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬يحول‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحافظة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬المسخ‭ ‬ويهدد‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنظومة‭ ‬القيم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ثالثاً: ‬ لا‭ ‬يوجد‭ ‬نموذج‭ ‬ثابت‭ ‬لحرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجتمعات‭ ‬أو‭ ‬الدول،‭ ‬فما‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الغربية،‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬تطبيقه‭ ‬فى‭ ‬المجتمعات‭ ‬الشرقية،‭ ‬وما‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬فهناك‭ ‬خصوصية‭ ‬لكل‭ ‬مجتمع‭ ‬ومكوناته‭ ‬وقيمه‭ ‬ومنظومة‭ ‬الأخلاق‭ ‬والتحديات‭ ‬والثوابت‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رابعاً: عند‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬وأخلاقية،‭ ‬لقضية‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مراعاة‭ ‬أبعاد‭ ‬الأمن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يموج‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬وتهديدات،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬ومتغيرات‭ ‬سريعة‭ ‬الإيقاع،‭ ‬وما‭ ‬يستهدف‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬حملات‭ ‬للأكاذيب‭ ‬والشائعات‭ ‬والتشكيك‭ ‬ومحاولات‭ ‬تزييف‭ ‬الوعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬مبدأ‭ ‬إتاحة‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬لوأد‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬والأكاذيب‭ ‬فى‭ ‬مهدها.. ‬وبالتالى‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تمس‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭ ‬هذه‭ ‬المحددات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومى‭ ‬للمفهوم‭ ‬الشامل‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

خامساً: ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير،‭ ‬لا‭ ‬تعنى‭ ‬انتهاك‭ ‬خصوصية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬حماية‭ ‬لتماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سادساً: يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتصدى‭ ‬لكل‭ ‬أنواع‭ ‬الفتن‭ ‬والوقيعة‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬وأطياف‭ ‬الشعب،‭ ‬ومكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صور‭ ‬وأشكال‭ ‬شتى‭ ‬أبرزها‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بالأديان‭ ‬والرموز‭ ‬الدينية‭ ‬وأيضاً‭ ‬عدم‭ ‬استباحة‭ ‬الأعراض‭ ‬والحي.