"الأعلى للإعلام": حرية الرأى والتعبير مصونة بنص صريح فى الدستور

قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع مصانة بنص صريح في الدستور المصري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة بين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووفد مؤسسة جلوبال الألمانية "جسور"، والذي يضم مجموعة من قادة السياسة والإعلام والسوشيال ميديا ورجال أعمال ومفكرين ورؤساء تحرير للصحف الألمانية.

وأضاف الصالحي، أنه تم ترجمة هذا الأمر بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي به نصوص صريحة على حرية الفكر والإبداع.

ولفت إلى أن المجلس منذ نشأته في 2016 لم يتلق أي شكاوى من أي صحفي أو مواطن أو من نقابتي الإعلام والصحافة بمنع صحفي أو مواطن من كتابه رأيه في الإعلام.

فيما دار خلال اللقاء نقاش طويل حول ما يحدث في المنطقة من قلاقل واضطرابات أدت إلى دمار بعض الدول وتشريد شعوبها، وكان كل ذلك تحت شعار "الحرية والديمقراطية وفقًا للمعايير الغربية"، وجاء الربيع العربي أو الجحيم العربي إلى المنطقة للتدمير والخراب.



وعبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفة خاصة وفي مصر بصفه عامة، معربين عن سعادتهم بالتطور الهائل الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنهم شاهدوا بأنفسهم كيف تتمتع المرأة المصرية بالحرية حتى تمكنت من الوصول إلى المناصب القيادية.



وأكد أعضاء الوفد، تطلعهم للتعرف على المزيد عن مصر، خصوصًا وأن المؤسسة تضم العديد من المفكرين والشخصيات البارزة في كل مجالات الحياة، فهي مؤسسة خاصة وليس حكومية، وتهدف إلى مد الجسور والتواصل مع جميع البلدان.

