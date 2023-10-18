الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

غزة
غزة

اتفق عدد من  الفلسطينيين في حديثهم لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) على أنهم لن يستجيبوا لدعوات حكومة الاحتلال الاسرائيلي ويغادروا أراضيهم المحتلة، بما يصب في صالح مخطط التهجير الذي تنفذه إسرائيل.

الفلسطينيون يرفضون المغادرة 

وقالت “بي بي سي” إن مئات الآلاف من الفلسطينيين غادروا شمال غزة، بينما تستعد إسرائيل لهجوم بري متوقع ضد القطاع، ولكن على الرغم من المخاطر، فإن الكثيرين غير راغبين أو غير قادرين على الإخلاء.

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ويقول محمد إبراهيم البالغ من العمر 42 عامًا وهو يجلس في غرفة معيشة مكتظة: "لن أترك وطني، لن أغادره أبدًا" ولن أهرب إلى مكان آخر، حتى لو كانوا سيهدمون بيوتنا فوق رءوسنا وسأبقى هنا".

ويقول محمد إبراهيم إنه وعائلته تنقلوا مرارا وتكرارا في منطقة مدينة غزة في الأيام الأخيرة، استجابة لتحذيرات من غارات جوية على هذا المركز الحضري، ويقول: "في الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد الماضي، كانت هناك هجمات وصواريخ".

وغادرت العائلة منزلها في جباليا متجهة إلى المنطقة الشرقية، ولكن عندما علموا أن هذه المنطقة أيضًا سيتم استهدافها، انتهى بهم الأمر في إحدى ضواحي مدينة غزة.

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رفض فلسطيني لمخططات التهجير

ويقول فايز الطناني، وهو أحد سكان الشمال المقيمين: "كل من يتجه إلى الجنوب مخطئ"، ويقول إنه يخشى أنه إذا هربت عائلته، فقد لا يُسمح لهم بالعودة أبدًا من قبل الاحتلال الذي يدعم مخططات تفريغ غزة وتهجير مواطنيها.

 ويقول  أبوجميل، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 38 عاما "منذ ثمانية أيام لم يكن هناك طعام أو ماء ولا كهرباء، لا حياة وليس لدينا مكان نذهب إليه، لكن لن نغادر حتى لو أرادوا ضرب منازلنا".

وأضحت “بي بي سي” أنه إذا شنت إسرائيل هجومًا بريًا على شمال غزة، فقد يكون هناك أشهر من القتال الذي قد يؤدي إلى تدمير المنطقة بأكملها.

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