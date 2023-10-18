المتحدة للخدمات الإعلامية: كلنا فخر بموقف الرئيس السيسى فى ملف "تهجير سكان غزة"

تابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني.

وأكدت الشركة كامل الفخر بموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالاً، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وأكدت الشركة المتحدة أن موقف مصر جاء متسقاً اتساقاً كاملاً وواضحاً مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنه حمل على لسان الرئيس موقف الـ100 مليون مصري، واستعدادهم التام للخروج تأييداً لما قاله الرئيس، والذي عبر بوضوح كعادته عن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحاً خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام.

وثمنت الشركة المتحدة تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي التي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين، حينما أكد أن التهجير معناه الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا.