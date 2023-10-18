وزيرة الصحة الفلسطينية تُحذّر من كارثة وشيكة فى قطاع غزة

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن أن الوقود المخصص للمرافق الصحية أوشك على النفاد، مما ينذر بكارثة صحية في غزة ، لافتة أيضًا إلي نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات كبيرة في وصول المرضى إلى المستشفيات إثر القصف المتواصل.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على المرافق الصحية أدت إلى تفاقم الوضع الصحي، وتنذر بانهيار البرنامج الوطني للتطعيم، موضحة أن هناك أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة، منهم 1034 مريضًا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى تكدس كبير للنازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء، ما يزيد مخاطر تفشي الأمراض لاسارية وينذر بكارثة صحية حقيقية.