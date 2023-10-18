الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني كارثة إنسانية تُهدد باشتعال المنطقة

دكتور رضا فرحات
دكتور رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، مجزرة وحشية وجريمة بحق المدنيين العزل، وتعدي سافر على المواثيق الدولية واستمرار لسياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

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تحذيرات من انفجار الأوضاع بالمنطقة
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات له،  إلي أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومحاسبته إسرائيل على ما تقترفه من إبادة جماعية  بحق المدنيين العزل.
 

مصر المساند الأكبر للقضية الفلسطينية

وأكد “فرحات” أن الموقف المصري وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف تلك الحرب سيذكرها التاريخ، مُشيرًا إلى ان مصر ستظل المساند الأكبر للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة إقليمية دولية في القاهرة السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام"، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة  قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة  حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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