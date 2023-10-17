برلماني يدين مجزرة المعمداني: إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء

أدان محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال البدري، فى بيان مساء الثلاثاء، إن القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبًا إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، موضحًا أنها تخطت كل الخطوط الحمراء دوليا وإنسانيا.

أشار عضو الشيوخ أن اسرائيل دائمًا ما ترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي والأعراف والإنسانية، فقصف مستشفى المعمداني، ذكرنا بما حدث بمدرسة بحر البقر، وما شهدته من قتل للأبرياء العزل.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية، خاصة الولايات المتحدة الشريك الأساسي فى التخطيط لتلك الجرائم، بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لاجلاء الرعايا الا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.