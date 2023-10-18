الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-10-2023

الدولار
الدولار

يحصد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-10-2023 في البنوك المصرية نسب مشاهدة عالية، وذلك في إطار الأخبار المتداولة عن اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من القرض، لذلك يراقب المواطنين أسعار الصرف من خلال لوحة التعاملات المالية البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-10-2023

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 18-10-2023 وفقا لتحديث البيانات عبر لوحة التعاملات المالية في إطار النشرة الخدمية التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

في المصرف المتحد يتداول الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


أسعار تداول العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.53 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

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عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-10-2023 فى البنوك المصرية

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عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 37.47 جنيه للشراء و37.64 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الكويتي نحو 99.21 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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