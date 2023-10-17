جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل الجولة العاشرة "مدريد في الصدارة"

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل انطلاق الجولة العاشرة، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى مساء يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته وبدأت محركات البحث تشهد تساؤلات متكررة حول جدول ترتيب الدوري الإسباني في الساعات القليلة الماضية من قبل جمهور وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم لمتابعة لقاءات مباريات "الليجا" الإسبانية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 ريال مدريد 9 8 0 1 20 6 14 24 2 جيرونا 9 7 1 1 19 11 8 22 3 برشلونة 9 6 3 0 21 10 11 21 4 أتليتكو مدريد 8 6 1 1 20 8 12 19 5 أتلتيك بلباو 9 5 2 2 16 9 7 17 6 ريال سوسيداد 9 4 3 2 17 12 5 15 7 ريال بيتيس 9 3 4 2 11 13 -2 13 8 رايو فاييكانو 9 3 4 2 11 13 -2 13 9 فالنسيا 9 3 2 4 10 11 -1 11 10 لاس بالماس 9 3 2 4 6 8 -2 11 11 خيتافي 9 2 4 3 12 15 -3 10 12 أوساسونا 9 3 1 5 9 14 -5 10 13 قادش 9 2 3 4 8 12 -4 9 14 إشبيلية 8 2 2 4 13 12 1 8 15 ريال مايوركا 9 1 5 3 12 15 -3 8 16 فياريال 9 2 2 5 11 15 -4 8 17 ألافيس 9 2 2 5 7 13 -6 8 18 سيلتا فيغو 9 1 3 5 10 15 -5 6 19 غرناطة 9 1 3 5 15 23 -8 6 20 ألميريا 9 0 3 6 11 24 -13 3

مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة حيث خاض 9 مباريات فاز في ثمانية لقاءات وخسر في مباراة فيما يأتي فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.