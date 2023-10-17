الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل الجولة العاشرة "مدريد في الصدارة"

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 قبل انطلاق الجولة العاشرة، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى مساء يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته وبدأت محركات البحث تشهد تساؤلات متكررة حول جدول ترتيب الدوري الإسباني في الساعات القليلة الماضية من قبل جمهور وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم لمتابعة لقاءات مباريات "الليجا" الإسبانية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1ريال مدريد980120614

24

2جيرونا971119118

22

3برشلونة9630211011

21

4أتليتكو مدريد861120812

19

5أتلتيك بلباو95221697

17

6ريال سوسيداد943217125

15

7ريال بيتيس93421113-2

13

8رايو فاييكانو93421113-2

13

9فالنسيا93241011-1

11

10لاس بالماس932468-2

11

11خيتافي92431215-3

10

12أوساسونا9315914-5

10

13قادش9234812-4

9

14إشبيلية822413121

8

15ريال مايوركا91531215-3

8

16فياريال92251115-4

8

17ألافيس9225713-6

8

18سيلتا فيغو91351015-5

6

19غرناطة91351523-8

6

20ألميريا90361124-13

3

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مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

ويتصدر ريال مدريد جدول  الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة حيث خاض 9 مباريات فاز في ثمانية لقاءات وخسر في مباراة فيما يأتي فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

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