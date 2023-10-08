الشوط الأول.. زاراجوزا يتقدم لـ غرناطة على برشلونة في الدوري الإسباني

تأخر فريق برشلونة، أمام مضيفه غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2023-2024.

بريان زاراجوزا افتتح التسجيل مبكرًا لـ مايوركا في الثانية 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل شتيجن في التعامل معها.

وعاد زاراجوزا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29 من هجمة مرتدة، ليراوغ جوليس كوندي وشتيجن ويسدد الكرة في الشباك ببراعة.

وتعرض الفرنسي جوليس كوندي مدافع برشلونة للإصابة، ليتم استبداله بزميله رونالد أراوخو في الدقيقة 44.

وسجل لامين يامال هدف برشلونة الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليقلص الفارق لصالح فريقه.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، فشهد تواجد جواو فيليكس في قيادة خط الهجوم، لتعويض المصاب البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، ليفاندوفسكي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بابلو جافي، بداعي الإصابة.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - بابلو جافي - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - فيران توريس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - إنياكي بينا - ماركوس ألونسو - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - أسترالاجا - باو فيكتور - مارك جيو

ويحتل فريق برشلونة قبل انطلاق المباراة، المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.

