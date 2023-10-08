تشكيل برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني: فيران يُعوض ليفاندوفسكي

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه غرناطة، في ختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لوس كارامونس الجديد، معقل غرناطة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، فشهد تواجد جواو فيليكس في قيادة خط الهجوم، لتعويض المصاب البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، ليفاندوفسكي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بابلو جافي، بداعي الإصابة.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - بابلو جافي - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - جواو فيليكس - فيران توريس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - إنياكي بينا - ماركوس ألونسو - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - أسترالاجا - باو فيكتور - مارك جيو

ويحتل فريق برشلونة قبل انطلاق المباراة، المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.

