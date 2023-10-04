جافي يكشف كواليس اتفاقه مع تشافي بشأن عدد أهدافه في برشلونة

تحدث جافي، لاعب وسط برشلونة، عن طموحاته مع الفريق الكتالوني ومثله الأعلى في عام كرة القدم.

وتألق جافي بشكل كبير مع برشلونة خلال السنوات الماضية، حتى أصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق الكتالوني، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، جزءًا من تصريحات جافي، مع صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا-" بشأن طموحاته مع برشلونة.

وقال جافي:"برشلونة فريق كبير وله تاريخ عظيم، محظوظ كوني هنا وأدافع عن هذا القميص"، مضيفًا:"المدرب تشافي رائع، ودائمًا يخبرني بالمكان الأفضل لي في الملعب، إنه يثق في قدراتي، وهذا مهم للغاية بالنسبة لي".

وتابع:"اتفقت معه على تسجيل 10 أهداف في الموسم، وسجلت هدفين حتى الآن".

وعن طريقته داخل الملعب:"أحاول التسديد داخل منطقة الجزاء، هذا الأمر صعبًا، ولكن تشافي أخبرني أنني يجب أن أكون أكثر جراءة".

وعن الانتقادات التي يتلقاها من حين لآخر:"هذا طبيعي في عالم كرة القدم، ولكنني أضع هذه الانتقادات في الاعتبار من أجل إثبات نفسي".

وواصل:"كانت هناك بعض الحملات من الصحف المدريدية، لكن تشافي ساعدني في تخطي هذا الأمر والتعامل معه بهدوء".

وعن مصير فرينكي دي يونج، قال جافي:"لم أكن أرغب في رحيله عن برشلونة، خسارته ستكون ملحوظة ومؤثرة على الفريق".

وبسؤاله عن مثله الأعلى، اختتم جافي تصريحاته:"أندريس إنييستا، لكن أيضًا أحب إيسكو وماركو فيراتي".