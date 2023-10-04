الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقم قياسى جديد لـ"فينيسيوس" مع ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

يواصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، تألقه رفقة ناديه منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

وساهم فينيسيوس جونيور في فوز ريال مدريد أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

واستطاع فينيسيوس تسجيل هدف في مرمى نابولي في الدقيقة 27، قبل أن يُضيف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم سجل أليكس ميريت الهدف الثالث والقاتل في الدقيقة 78 من زمن اللقاء بالخطأ في مرماه.

 

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فينيسيوس جونيور يُعادل إنجاز روبرتو كارلوس في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور قد وصل للهدف رقم 16 في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، لينجح في معادلة إنجاز مواطنه روبرتو كارلوس.

وشارك روبرتو كارلوس في 107 مباريات مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال الفترة من 1997 حتى عام 2007، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

بينما شارك فينيسيوس جونيور في 47 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 16 هدفًا، متفوقًا على زميله ومواطنه رودريجو جوس، بفارق هدف وحيد.

وبعد هذا الفوز الثمين، يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، متفوقًا على نابولي صاحب الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

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