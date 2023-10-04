الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فتى مدريد الأول.. أرقام رائعة لبيلينجهام بعد توهجه أمام نابولى

بيلينجهام
بيلينجهام

قدّم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني ليلة مثالية أخرى مع النادي الملكي أمام نابولي الإيطالي أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام سجل وصنع أمام نابولي في اللقاء الذي انتهى لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بداية رائعة مع ريال مدريد

وتمكن بيلينجهام من تحقيق بعض الأرقام والحقائق القياسية بعد التوهج أمام النادي الإيطالي:

أصبح بيلينجهام ثاني لاعب يسجل 8 أهداف في أول 9 مباريات له مع ريال مدريد بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق السابق، الذي سجل 9 أهداف في 9 لقاءات.

أصبح أول لاعب يسجل في أول مباراتين له في دوري الأبطال مع ريال مدريد منذ كريستيانو رونالدو عام 2009.

ساهم الدولي الإنجليزي في 11 هدفا خلال 9 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم بتسجيله 8 وصناعته 3.

بات بيلينجهام ثالث لاعب إنجليزي تسجيلًا للأهداف مع الريال في الأبطال بواقع هدفين بعد ستيف ماكماناما ولاوري كونينجهام بـ5 أهداف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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