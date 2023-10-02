رسميًا.. برشلونة يجدد عقد لامين يمال حتى 2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم الاثنين، تجديد عقد لامين يمال موهبة الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، تجديد عقد صاحب الـ 16 عامًا حتى 2026 وبشرط جزائي ضخم يصل إلى مليار يورو.

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟔 pic.twitter.com/9LUn7qcH9k — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 2, 2023

ولد لامين في إسبانيا من أب مغربي الأصل وأم من غينيا الاستوائية ومن صغره وهو يلعب ويسكن في مدينة برشلونة.

أصغر لاعب بتاريخ النادي يتم استدعاؤه للفريق الأول

ويُعد أصغر لاعب بتاريخ النادي يتم استدعاؤه للفريق الأول عن عمر 15 عاما و9 أشهر عندما شارك الموسم الماضي مع البارسا.

استطاع المشاركة في أول مباراة رسمية له مع النادي في 29 أبريل 2023، بعمر 15 عاما و9 أشهر و15 يوما ضد نادي ريال بيتيس وانتهت المباراة بنتيجة 4-0 لمصلحة برشلونة الكاتلوني.

وشارك هذا الموسم حتى الآن لامين مع البارسا في 9 لقاءات بجميع المسابقات وصنع هدفين ولم يسجل أي أهداف.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة بورتو



في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندريس كريستنسن - ماركو ألونسو - جول كوندي.

خط وسط الملعب: جافي - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - سيرجي روبيرتو - أرويول روميو - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس - لامين يامال.