قبل مواجهة لايبزيج.. ماذا قدم مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية؟

تنطلق اليوم، الأربعاء، مباراة قوية بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لايبزيج الألماني، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا قدم مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية وتاريخ مواجهاته مع نابولي، قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- واجه فريق مانشستر سيتي 7 أندية ألمانية، إذ شارك في 35 مباراة أمامهم في جميع المسابقات.

- وخلال هذه المباريات، حقق مانشستر سيتي 21 انتصارًا، و6 تعادلات، بينما تلقى 8 هزائم.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج

- وبالنسبة لتاريخ المواجهات، فإن الفريقين قد التقيا في أربع مواجهات من قبل، حقق خلالها مانشستر سيتي انتصارين، مقابل فوز وحيد لفريق لايبزيج، وكذلك تعادلا في مواجهة واحدة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 6 أهداف من لاعبي لايبزيج.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزًا ثمينًا على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.